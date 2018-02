Desi cutremurul a lovit provincia Hela si zonele de munte vestice luni dimineata, nivelul pagubelor a fost stabilit abia dupa cateva zile, din cauza izolarii regiunilor afectate.

Autoritatile incearca sa evalueze proportiile pagubelor, a informat miercuri guvernatorul regiunii sudice a tarii, William Powi.

Pana in prezent, au fost confirmate 16 decese, insa secretarul general al Crucii Rosii din Papua Noua Guinee, Uvenama Rova, a anuntat ca are informatii potrivit carora numarul mortilor este mai mare, fiind vorba de sate intregi ingropate sub daramaturi. Din informatiile pe care le-a primit de la ExxonMobil, care executa lucrari in zonele afectate, este vorba despre 10.000 de familii afectate.

Crucea Rosie a declarat ca sunt sate intregi fara curent electric, drumuri distruse, poduri care au cedat si spitale care si-au depasit capacitatea.

Intrucat in timpul noptii a plouat, se asteapta noi alunecari de teren.

"Este cel mai mare cutremur pe care l-am avut vreodata si s-a intamplat chiar in centrul tarii. Deocamdata nu stim cate decese au fost, inca analizam. Dar stim ca scolile si infrastructura au fost devastate", a declarat Rova, potrivit news.ro.