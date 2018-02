In Nevada, marijuana poate fi folosita in scop recreational, insa una dintre regiunile statului, comitatul Clark, interzice posesia plantei pe McCarran pentru a respecta legislatia federala.

In total vor fi amplasate 20 de cutii. Primele 13 au fost pozitionate in locuri diverse, inclusiv in parcare si in zona pentru inchirieri masini.



''Se trage sertarul; se arunca lucrurile si se inchide. Nu se poate introduce mana inauntru. Cine incearca sa umble la ele, va fi detectat destul de repede", a precizat purtatorul de cuvant al aeroportului, Christine Crews, potrivit Digi24.

Crews a anuntat ca aceste cosuri pot fi utilizate si pentru a arunca medicamente sau alte tipuri de obiecte interzise.