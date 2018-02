"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italia ca Serviciul de Protectie Civila local a emis un cod galben cu precipitatii abundente in regiunile Emilia Romagna, Abruzzo, Molise si Veneto. Conditii meteorologice severe, cu intensificari frecvente ale vantului, temperaturi scazute si precipitatii abundente, inclusiv sub forma de ninsoare, sunt prezente pe intreg teritoriul italian, chiar si in zonele mai joase de relief din regiunile Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata si Calabria.

Se pot obtine informatii actualizate cu privire la starea vremii si la conditiile de circulatie accesand site-ul Serviciului Meteorologic al Aeronauticii Militare italiene: meteoam.it, al Serviciului National de Prognoza a Ninsorilor si a Avalanselor si al Serviciului de Protectie Civila.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta", se arata intr-un comunicat MAE.

La Roma a nins pentru prima data din 2012

Scolile si mai multe atractii turistice din capitala Italiei au fost inchise luni, dupa ce la Roma a nins pentru prima data din 2012, informeaza DPA.

Colosseum-ul, cea mai vizitata atractie turistica a Italiei, a fost inchis in prima zi a acestei saptamani, alaturi de Forumul Roman si de Colina Palatina, iar autoritatile le-au solicitat rezidentilor sa evite deplasarile.



Prin urmare, circulatia era neobisnuit de linistita luni in capitala Italiei, iar pe strazi puteau fi vazute persoane fotografiind conditiile meteorologice neobisnuite.

Serviciul de transport public din Roma functiona la capacitate redusa, iar traficul feroviar in si dinspre oras a fost grav perturbat.

Autoritatile locale si organizatiile caritabile catolice au lasat deschise peste noapte mai multe biserici, metroul si garile pentru a oferi gazduire persoanelor fara adapost.

In mai multe orase italiene au fost inregistrate ninsori luni, in special in cele din regiunile centrale. Duminica, meciul de fotbal dintre Juventus si Atalanta a fost anulat la Torino din cauza caderilor de zapada.