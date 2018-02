Temperaturi de pana la -10 ° C, resimtite ca -18 ° C in conditii de vant: frigul venit din Siberia a ajuns in Franta duminica dupa-amiaza, cu temperaturi "minime glaciale" in nord-estul tarii, potrivit Meteo-France.

Un barbat fara adapost de 35 de ani a fost gasit mort in dimineata zilei de duminica in Valencia (sud-est), unde termometrul a coborat la -3 grade in timpul noptii. Primele constatari lasa sa se creada ca acesta a murit de frig, au spus autoritatile, scrie Agerpres.

In Polonia, doi oameni au murit de frig in noaptea de vineri pana sambata. Duminica, temperaturile au fost de -12 ° C.

In Rusia, Centrul Meteorologic National a anuntat ca, intre 23 si 28 februarie, temperaturi "anormal de reci" vor afecta tara. In noaptea de duminica spre luni, temperaturile in regiunea Moscovei vor scadea la -24 grade Celsius, in timp ce in unele localitati din centrul Rusiei vor cobori pana la -35 ° C.

Furtuni de zapada sunt asteptate in urmatoarele trei zile aproape in toata Rusia

In sud-estul Europei, romanii vor infrunta un frig de -25 ° C - temperatura neobisnuita pentru aceasta perioada a anului - la fel ca vecinii lor din Balcani, scrie AFP, reluand informatia ca scolile vor fi inchise luni si marti in Bucuresti si in trei judete din sud unde se asteapta zapada abundenta.

In centrul Europei, in Austria si Ungaria, dar si in Marea Britanie si chiar in Italia si Spania, autoritatile au cerut locuitorilor sa se pregateasca pentru efectele acestui fenomen cunoscut sub numele de "Moscova-Paris", provocat de mase de aer rece venite din Siberia.

Cu toate acestea, in Belgia, temperaturile glaciale nu au impiedicat cateva sute de inotatori sa plonjeze duminica in apele reci ale fluviului Meuse, a carui traversare inot iarna - un parcurs de 120 de metri - este o traditie de peste 50 de ani in aceasta tara, conform agentiei Belga.

Scolile din Roma si Colosseum-ul, inchise

Scolile si mai multe atractii turistice din capitala Italiei sunt inchise luni, dupa ce la Roma a nins pentru prima data din 2012, informeaza DPA.

Colosseum-ul, cea mai vizitata atractie turistica a Italiei, a fost inchis in prima zi a acestei saptamani, alaturi de Forumul Roman si de Colina Palatina, iar autoritatile le-au solicitat rezidentilor sa evite deplasarile.

Prin urmare, circulatia era neobisnuit de linistita luni in capitala Italiei, iar pe strazi puteau fi vazute persoane fotografiind conditiile meteorologice neobisnuite.



Serviciul de transport public din Roma functiona la capacitate redusa, iar traficul feroviar in si dinspre oras a fost grav perturbat.

Autoritatile locale si organizatiile caritabile catolice au lasat deschise peste noapte mai multe biserici, metroul si garile pentru a oferi gazduire persoanelor fara adapost.

In mai multe orase italiene au fost inregistrate ninsori luni, in special in cele din regiunile centrale. Duminica, meciul de fotbal dintre Juventus si Atalanta a fost anulat la Torino din cauza caderilor de zapada.