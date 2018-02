Rogozin a afirmat ca noul program de inarmare a tinut cont de experienta dobandita de militarii rusi in conditii de lupta, in Siria. Eficienta complexelor si sistemelor noi a fost evaluata in conditii extreme pentru peste 200 de tipuri de arme, potrivit Agerpres.

Rusia a observat si acumularea de potential militar a NATO, implementarea conceptului SUA de lovituri globale, intentiile de desfasurare a armamentelor in spatiu si desfasurarea de armamente non-nucleare strategice de precizie.

Moscova a reactionat corespunzator la toate aceste situatii, a afirmat Rogozin. In noiembrie anul trecut, Tatiana Sevtova, adjuncta a ministrului apararii, a dezvaluit ca noul program de inarmare va costa 19.000 de miliarde de ruble, adica aproximativ 325 miliarde de dolari, la care se adauga 1.000 de miliarde de ruble (circa 17 miliarde de dolari) pentru sistemul de sincronizare.