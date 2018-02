Motivul pentru care romanul a fost batut este o butelie de gaz pe care muncitorul a luat-o din ferma si a dus-o in baraca in care era cazat, pentru a se incalzi.

Patronul barbatului, Rosario Dezio, in varsta de 41 de ani, a fost plasat in arest la domiciliu si este acuzat de sechestrare de persoane, vatamare corporala grava si uz ilegal de arme. Unul dintre romanii care munceau pentru el a anuntat autoritatile, potrivit republica.it.

Politistii au stabilit ca doi muncitori de origine romana au luat butelia in timpul noptii pentru a o duce in baraca in care erau cazati, moment in care au fost surprinsi de patronul fermei. In timp ce unul dintre muncitori a reusit sa se ascunda, al doilea a fost prins, batut cu salbaticie si amenintat cu o pusca cu care Dezio a tras cateva gloante in aer.

Desi initial a reusit sa fuga, patronul l-a prins din nou pe roman si l-a legat de o grinda, intr-un garaj pe care l-a incuiat ulterior.

In urma incidentului, romanul are nevoie de cel putin 45 de zile de ingrijiri medicale. In aceeasi zi, alti doi muncitori romani au ajuns la spital, batuti de acelasi patron.

Cand au ajuns la fata locului, carabinierii au gasit un alt muncitor roman, ascuns sub paturi.

Patronul fermei si-a recunoscut fapta, dar motiveaza explicand ca i-a prins pe romani in timp ce furau butelia.