Presedintele Klaus Iohannis, care are ultimul cuvant in ce priveste numirea sau schimbarea magistratilor, a declarat ca-si mentine sprijinul pentru Kovesi, dar ca va analiza raportul prezentat joi de ministrul Toader.

Coalitia guvernamentala din Romania a facut apel la o revizuire a autoritatii anticoruptie, care a condamnat sau trimis in judecata multi dintre membrii sai, inclusiv un fost premier. Social-democratii, care au schimbat doi premieri de-a lungul ultimului an, au determinat de asemenea organizarea de proteste si si-au atras critici din partea Uniunii Europene dupa ce au incercat sa scoata de sub incidenta penala unele fapte de coruptie, inclusiv abuzul de putere.

Bloomberg aminteste de manifestatiile care au avut loc anul trecut

Toader a prezentat o lista cu 20 de presupuse nereguli comise de Kovesi in activitatile sale manageriale, intre care subminarea parlamentului si a guvernului, depasirea autoritatii, interventia in cazuri instrumentate si incercarea de a obtine condamnari "cu orice pret". Saptamana trecuta, Kovesi a dezmintit ca ar fi comis vreo neregula si a afirmat ca justitia este atacata de suspecti judecati sau anchetati, in cadrul unui plan mai amplu de subminare a eforturilor anticoruptie. Procurorul sef Augustin Lazar a precizat joi intr-o declaratie ca nu considera ca exista motive pentru demiterea ei.

Liderul social-democrat Liviu Dragnea, care a primit o pedeapsa de doi ani cu suspendare pentru frauda electorala si se confrunta cu noi anchete de coruptie, sustine crearea unei comisii parlamentare pentru a ancheta modul in care functioneaza institutiile, mai noteaza Bloomberg.

Washington Post: Ministrul roman al Justitiei cere demiterea procurorului anticoruptie

Tudorel Toader a sustinut ca Laura Codruta Kovesi a "deformat realitatea" despre Romania si statul de drept in interviuri acordate media straine si a dat dovada de exces de autoritate supervizandu-i personal pe procurorii care anchetau un decret controversat care ar fi dezincriminat abuzul de functie. Atunci, masura a declansat saptamani de proteste masive anticoruptie. Dupa remarcile de joi ale lui Toader, sute de oameni s-au adunat intr-o piata centrala din Bucuresti pentru a protesta impotriva ministrului justitiei, iar alte proteste mai mici impotriva acestuia au avut loc in alte orase.

Ministrul a mai criticat-o pe Kovesi pentru ca, sustine el, se straduieste sa condamne "cu orice pret" inalti oficiali si nu a luat masuri impotriva presupuselor abuzuri comise de procurori. Criticii afirma in schimb ca evaluarea ministrului a urmarit sa satisfaca cerintele coalitiei de guvernare de stanga, foarte critica la adresa lui Kovesi si a luptei anticoruptie, a mai consemnat Washington Post.

Business Review: Mii de oameni au iesit in strada in orase din Romania

Mii de oameni au iesit in strada in orase din Romania joi seara dupa ce ministrul justitiei a initiat procedura de destituire a sefei agentiei anticoruptie, DNA, scrie Business Review. Protestatarii cer demisia lui Toader si fac apel la procurorii DNA "sa vina sa-i prinda pe toti". "Justitie, nu coruptie" - au strigat oamenii. La Bucuresti, unde in fata guvernului s-au adunat circa 1000 de oameni, pe o pancarta se putea citi: "Luptam pentru justitie. Ei lupta pentru coruptie". In Cluj Napoca, multimea a arborat un banner pe care scria: "Uniti salvam Romania". Grupuri mai mici de protestatari au fost inregistrate in Sibiu, Iasi, Timisoara, Brasov si Constanta.

Si Euractiv noteaza ca ministrul roman al justitiei a cerut demiterea procurorului sef anticoruptie pentru "exces de autoritate", ceea ce a declansat proteste de strada si ar putea destabiliza campania anticoruptie. Laura Codruta Kovesi conduce DNA din 2013 si, sub conducerea sa, numarul condamnarilor a crescut semnificativ intr-unul din cele mai corupte state ale Uniunii Europene, ceea ce a atras laude din partea autoritatilor UE de la Bruxelles, care tin justitia din Romania sub un mecanism special de monitorizare, aminteste Euractiv.

Politico.eu scrie ca propunerea sa nu va fi cel mai probabil aprobata de Iohannis

Politico.eu mentioneaza la randul sau ca ministrul Toader a prezentat un raport de 36 de pagini in baza caruia a cerut demiterea sefei DNA, pe care o acuza ca si-a depasit autoritatile si nu a respectat autoritatea parlamentului, dar ca propunerea sa nu va fi cel mai probabil aprobata de presedintele Iohannis, dat fiind sprijinul sau pentru Kovesi si activitatea DNA.

Sub mandatul lui Kovesi DNA s-a ocupat de cazuri de coruptie implicand politicieni de frunte din numeroase partide, inclusiv liderul PSD Liviu Dragnea, dar si fratele fostului presedinte democrat liberal Traian Basescu. Intr-o conferinta de presa rara desfasurata saptamana trecuta, Kovesi a respins recentele acuzatii din partea altor membri PSD ca DNA ar fi "fabricat" dovezi impotriva unor politicieni de rang inalt si a apreciat ca atacurile nu o vizeaza pe ea, ci intregul sistemul de justitie din Romania, scrie Agerpres.

Comisia Europeana, care monitorizeaza progresul Romaniei in combaterea coruptiei de la aderarea sa la UE in 2007, a elogiat activitatea DNA pentru ca a reusit sa gestioneze anchetele privind fapte de coruptie in pofida intenselor presiuni, mai noteaza Politico.

Ministrul roman al justitiei a lansat joi o "procedura de revocare" a sefei parchetului anticoruptie, una din personalitatile cele mai populare din Romania, careia i-a reprosat "fapte intolerabile" si "comportamente neconstitutionale" care "dauneaza imaginii" tarii in strainatate, a consemnat si L"Express, preluand AFP, care evoca o "exacerbare" a tensiunilor intre majoritatea de stanga si puterea judiciara din Romania.

Presedintele Iohannis, care i-a luat mereu apararea dnei Kovesi, a reactionat rapid, amintind intr-un comunicat ca-si mentine punctul de vedere in sensul ca este multumit de activitatea DNA si a conducerii sale.

Circa 2000 de persoane, potrivit media, au iesit in strada la Bucuresi si in alte mari orase dupa anuntul ministrului, pentru a-si exprima sprijinul fata de dna Kovesi, devenita simbol al luptei anticoruptie din tara. La randul lor, partidele de opozitie au cerut demisia lui Toader, acuzandu-l ca se plaseaza "de partea delincventilor".



Dna Kovesi a deplans saptamana trecuta "atacul" vizand institutia judiciara lansat de "persoane inculpate sau condamnate" care vor, potrivit ei, sa decredibilizeze DNA si a dat asigurari ca a respectat intotdeauna legea.

DNA a urmarit in ultimii ani sute de alesi de pe plan local si national, atragandu-si ostilitatea clasei politice si acuzatii de abuz de putere. De la revenirea lor la putere, in 2016, social-democratii, din randul carora provin mai multi alesi vizati de justitie, au incercat sa slabeasca legislatia anticoruptie, declansand un val de proteste fara precedent de la caderea regimului comunist, la sfarsitul lui 1989, a relatat L'Express.