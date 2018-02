- Joycelyn Laroque si-a cerut scuze pentru gestul sau.

"Imi cer scuze tuturor, in special in fata colegelor si a fanilor. Am fost foarte dezamagita si suparata de rezultatul partidei si de aceea am reactionat asa. Nu a fost o lipsa de respect. A fost o onoare sa-mi reprezint tara si sa castig o medalia pentru Canada. Sunt mandra de echipa noastra si tare mandra ca am fost pe podium", s-a scuzat Joycelyn Laroque intr-un mesaj postat pe o retea de socializare.