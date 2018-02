Pacientul in varsta de 56 de ani urma sa beneficieze de un transplant standard, insa medicii au realizat rapid ca organul donator, prelevat de la un tanar aflat in moarte cerebrala, avea dimensiuni prea mici.

Prin urmare, specialistul in chirurgie cardiotoracica Alla Gopala Krishna Gokhale a apelat astfel la ''planul B'' si a conectat inima sanatoasa la cordul initial, care nu mai functiona corespunzator.

Interventia chirurgicala a durat sapte ore si a fost realizata la Spitalul Apollo din Hyderabad.

Cea de-a doua inima, care are dimensiunea unui pumn, a fost amplasata intre plamanul drept si organul initial. Acesta din urma a fost descris de medici drept ''o minge de fotbal de marime mica''.

''Cele doua inimi ale pacientului sunt complementare pentru a faciliza circulatia (sangelui), insa bat in ritm diferit'', a declarat doctor Gokhale pentru cotidianul indian The Hindu.

''Este o ocazie unica pentru un medic. Interventia chirurgicala, cunoscuta sub numele de transplant cardiac heterotopic sau ''piggyback'', este rara, iar la nivel mondial au fost realizat doar circa 150 de astfel de proceduri'', a adaugat el.

In urma operatiei, tensiunea arteriala a pacientului a revenit la valori apropiate de cele normale, insa el are in prezent doua pulsuri si un model complex de electrocardiograma.

Tehnica ''piggyback'' a fost realizata pentru prima data in Africa de Sud in anii '70 de Christiaan Barnard, iar rata de supravietuire a pacientilor este, in medie, de zece ani.

In Marea Britanie, s-a evidentiat cazul unei paciente, pe nume Hannah Clark, care a trait peste zece ani cu doua inimi in urma unui astfel de transplant la varsta de doi ani. Ulterior, inima donatoare a fost indepartata, in 2006, cand organul initial a redevenit perfect functional.