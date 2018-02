296 de oameni au murit si alti 1.400 au fost raniti in a cincea zi de bombardamente, in Siria

296 de civili, dintre care 71 de copii si 42 de femei, au murit, iar alti aproximativ 1.400 au fost raniti in a cincea zi de bombardament, in Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, Siria. 400.000 de locuitori sunt asediati.