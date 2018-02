''La miezul noptii (23:30 GMT), in fata cladirii Ambasadei Statelor Unite din Muntenegru, o persoana necunoscuta s-a sinucis cu un dispozitiv exploziv. Chiar inainte, aceasta persoana aruncase un dispozitiv exploziv (...) in interiorul perimetrului ambasadei'', potrivit guvernului muntenegrean, citat de AFP.



''Dispozitivul a fost probabil o grenada de mana. Ancheta politiei si identificarea individului sunt in curs de desfasurare, sub conducerea procurorului si a politiei din Muntenegru", potrivit tweet-ului guvernului muntenegrean.

Nu a fost avansata nicio pista cu privire la motivele acestei actiuni

"Ambasada de la Podgorica confirma o mica explozie in apropierea ambasadei, la miezul noptii, joi 22 februarie", a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat american pentru AFP.

"Oficialii ambasadei lucreaza in prezent in stransa colaborare cu politia pentru a identifica atacatorul sau atacatorii", iar "ambasada desfasoara in prezent o inspectie interna pentru a confirma ca intreg personalul sau este in siguranta".

Muntenegru s-a alaturat NATO in primavara anului 2017, ceea ce a atras opozitia unei mari parti a populatiei din aceasta mica tara predominant slava, cu 660.000 de locuitori, unde alegeri prezidentiale sunt prevazute sa aiba loc in luna aprilie. Anuntarea acestei aderari a dus la proteste violente in 2015, aminteste AFP.

Intre timp, o mie de cetateni din tari din Balcanii de Vest s-au alaturat gruparilor jihadiste pentru a lupta in Siria si Irak din 2012, potrivit unor cifre comunicate recente. Aproximativ 300 s-au intors in tara lor, peste 200 au murit pe front si aproximativ 400 sunt inca acolo. Dintre acesti jihadisti, 23 provin din Muntenegru.

Sistemul judiciar din Muntenegru a condamnat pentru prima data in ianuarie unul dintre acesti barbati, care a primit sase luni de inchisoare pentru a fi luptat alaturi de jihadistii din Siria, scrie Agerpres.

In regiunea balcanica, ambasada SUA din Sarajevo a fost vizata de un atac terorist in octombrie 2011. Un islamist, Mevlid Jasarevic, a tras cu o arma automata asupra cladirii timp de aproape o ora si a ranit un politist, inainte de a fi fost el insusi ranit de un lunetist si arestat. A fost condamnat la 15 ani de inchisoare.

In octombrie 2016, autoritatile muntenegrene au declarat ca au impiedicat o lovitura de stat pregatita de un grup de militanti prorusi, care intentionau sa rastoarne guvernul in noaptea alegerilor parlamentare. Potrivit procuraturii, puscistii intentionau sa ocupe Parlamentul pentru a-si proclama victoria. Scopul ar fi fost acela de a impiedica integrarea in NATO.

In cursul anchetei, autoritatile au evocat si un plan de asasinare a premierului Milo Djukanovic. Cincisprezece persoane sunt judecate pentru aceasta tentativa, printre care doi rusi si doi sarbi care au reusit sa fuga. Opozitia prorusa a denuntat un "proces politic complet inventat" de putere.