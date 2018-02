Membrii care alcatuiesc delegatia vor sta in Coreea de Sud trei zile si vor fi condusi de Kim Yong-chol, vicepresedintele Partidului Muncitorilor din Coreea. Kim Yong-chol se afla pe lista neagra a Seulului cu entitati supuse sanctiunilor unilaterale.

Delegatia nord-coreeana ajunge in Sud in acelasi timp cu Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA, care ajunge la Seul pentru o vizita de patru zile.

Din acest motiv, exista speculatii ca SUA si Coreea de Nord s-ar putea intalni.

Departamentul de Stat de la Washington vorbea marti despre disponibilitatea vicepresedintelui american, Mike Pence, de a se intalni cu oficialii nord-coreeni, in paralel cu Jocurile Olimpice, dar a precizat ca aceasta "scurta intalnire" a fost anulata "in ultimul moment" de Phenian.



"Guvernul considera ca trimiterea delegatiei nord-coreene va contribui la imbunatatirea relatiilor intercoreene si la instalarea pacii in Peninsula coreeana, inclusiv la denuclearizarea Nordului. In acest sens, Seulul va accepta vizita”, a mentionat Ministerul sud-coreean al Unificarii, potrivit Stirileprotv.