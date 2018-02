"Cred ca ar fi foarte, foarte potrivit sa discutam problema adulterului, deoarece societatea noastra se afla intr-o pozitie diferita in ceea ce priveste valorile morale", a declarat Erdogan reporterilor dupa un discurs in parlament.

"Aceasta este o problema foarte veche, de amploare. Ar trebui sa fie discutata. A fost deja in propunerile noastre juridice (in 2004) si la acea data am facut un pas in conformitate cu cerintele UE, dar am facut o greseala", a meimentionat liderul, potrivit nytimes.com.

AKP a promovat ideea in 2004, la doi ani dupa ce a ajuns la putere, in cadrul unei revizuiri ample a codului penal turc. Dar propunerea a provocat reactii in randul opozitiei, iar oficialii UE au sustinut ca ar putea pune in pericol eforturile Turciei de a se alatura Uniunii.