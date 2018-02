O actrita din Republica Moldova, ucisa de sot. Tanara a aparut intr-un episod din "Las Fierbinti"

Anastasia Cecati, o tanara actrita din Republica Moldova care a avut un rol episodic in serialul "Las Fierbinti", a fost ucisa de sotul ei, in apartamentul in care locuiau. Ulterior, barbatul, in varsta de 34 de ani, s-a aruncat de la etajul 7.