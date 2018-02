Personalul medical intervenea in urma unui apel si a parcat ambulanta pe locul femeii.

″Daca duba aceasta este pentru oricine altcineva decat Numarul 14, atunci nu aveti niciun drept sa parcati aici. Putin imi pasa daca se prabuseste toata strada. Acum miscati-va duba din fata casei mele″, a scris femeia pe biletul pe care l-a lasat pe ambulanta, potrivit Stirileprotv.

Unul dintre paramedici a fotografiat biletul si l-a urcat pe retelele sociale.

Comandantul local de politie a precizat ca femeia in varsta de 26 de ani a fost arestata pentru tulburarea ordinii publice.

″Serviciile de urgenta trebuie sa-si poata indeplini rolul fara teama de abuz/intimidare de orice fel. Pentru a evita orice confuzie, arestul se refera la chestiuni de abuz verbal ce pot constitui o ofensa conform Legii Ordinii Publice. Nu se refera in exclusivitate la bilet’’, a notat pe Twitter inspectorul sef John Owen.



So upset to be sent this by one of our crews this morning! Along with this note left on their 🚑 they received a load of verbal abuse!😡😔@OFFICIALWMAS @StaffsPolice pic.twitter.com/c4UYdcjv86