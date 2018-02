Alte zece femei de diferite cetatenii au fost de asemenea condamnate la inchisoare pe viata.

In toate cazurile, sentinta poate fi contestata prin apel, a mentionat purtatorul de cuvant.

"Curtea a formulat zece sentinte de inchisoare pe viata impotriva a zece femei care au fost condamnate pentru terorism si a condamnat la moarte prin spanzurare o alta terorista care detine cetatenia turca", a precizat judecatorul Abdul-Sattar al-Birqdar.

Recent, justitia irakiana a condamnat la moarte o jihadista germana care s-a alaturat SI, o premiera pentru o femeie europeana. In septembrie, aceeasi justitie a pronuntat pentru prima data pedeapsa capitala impotriva unui jihadist rus. Luna trecuta, un suedez de origine irakiana a fost executat impreuna cu alte 37 de persoane condamnate pentru "terorism". Si trei frantuzoaice sunt detinute in Irak pentru a se fi alaturat SI. Ele isi asteapta procesul in aceasta tara unde risca pedeapsa cu moartea.