Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform informatiilor Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey), potrivit Agerpres.

Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. Agentia geologica din SUA a estimat initial magnitudinea la 7,5 si revizuit ulterior valoarea la 7,2. Serviciul seismologic mexican a anuntat o magnitudine de 7. Evenimentul seismic a fost inregistrat la ora locala 17:39 (01:39 ora Romaniei).

Cutremurul cu magnitudinea de 7,2 nu s-a soldat cu victime directe. Insa treisprezece persoane au fost ucise vineri noaptea in urma unui accident de elicopter in care se afla ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, care calatorea in zona afectata de seism. Ministrul de interne si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit prabusirii elicopterului militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare. Cei doi oficiali au suferit doar rani minore. Ei erau insotiti de personal militar si din serviciul de protectie civila, intr-o misiune de evaluare a pagubelor produse de seism.

Seismul de vineri a fost urmat de sute de replici, potrivit serviciului national de seismologie, provocand panica la scara larga.