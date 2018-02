Emma Watson, Carey Mulligan, Emma Thompson, Naomie Harris, Jodie Whittaker si Saoirse Ronan s-au aflat printre cele 190 de semnatare ale scrisorii care a fost adresata unor "Dragi surori" si publicata in saptamanalul The Observer.

Semnatarele au spus ca au fost inspirate de miscarea Time's Up din SUA, un fond de aparare legala pentru victimele abuzurilor infiintat de femeile de la Hollywood dupa dezvaluirile incepute anul trecut privind abuzurile sexuale foarte raspandite in industria de divertisment.

Ele au solicitat donatii pentru un nou Fond britanic pentru justitie si egalitate, care va fi administrat de fundatia caritabila pentru femei Rosa.



"Daca v-ati spus ca 's-a terminat timpul', daca povestile pe care le-ati citit in ziare au rezonat in voi si v-au bulversat, alaturati-va noua in schimbarea acestei situatii. Sa facem din 2018 anul in care s-a terminat cu hartuirea sexuala si abuzul. Aceasta miscare este mai mare decat o schimbare numai in industria noastra. Aceasta miscare este una de intersectie, cu discutii dincolo de rasa, clasa, comunitate, mediu de lucru, care abordeaza dezechilibrul de putere. In trecutul nu prea indepartat, traiam intr-o lume in care hartuirea sexuala era o gluma inconfortabila; o parte jenanta de neevitat a faptului ca erai femeie sau fata. Nu trebuia nici discutata, daramite abordata. In 2018, se pare ca ne-am trezit intr-o lume coapta pentru schimbare. Daca imbratisam cu adevarat acest moment, o linie in nisip se va transforma in piatra", se mentioneaza in scrisoare, potrivit Agerpres.

Emma Watson a donat deja un milion de lire sterline (1,4 milioane de dolari) acestui fond, potrivit The Observer.

Misiva lor a fost insotita de o a doua scrisoare semnata de 160 de activiste si femei din mediul academic care au salutat "apelul surorilor noastre din industria de divertisment de a se uni pentru a spune ca s-a terminat cu hartuirea si abuzul".

Intr-un ecou al ceremoniei Globurilor de Aur de luna trecuta, actritele sunt decise sa se imbrace in negru la gala BAFTA si multe dintre ele ar putea fi insotite de militante feministe in loc de partenerii lor.