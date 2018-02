"Foarte trist ca FBI a ratat toate semnalele transmise de atacatorul de la scoala din Florida. Este acceptabil. Ei pierd atat de mult timp incercand sa demonstreze ingerinta rusa in campania Trump - nu exista nicio ingerinta", a scris Donald Trump pe pagina sa de Twitter, potrivit Agerpres.

Comentariile presedintelui intervin dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) a recunoscut ca a primit un pont despre autorul atacului, Nikolas Cruz in varsta de 19 ani, dar nu a reactionat.

Mai inainte sambata, sute de elevi au iesit in strada la Fort Lauderdale cerand legi mai stricte cu privire la arme, dupa atacul armat comis miercuri, cand Cruz a ucis 17 persoane si a ranit grav alte cel putin 14 la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, cu o arma de asalt semiautomata AR-15. El a fost arestat in aceeasi zi si inculpat pentru crime joi, cand a comparut pentru prima oara in fata unei instante.

Vineri, FBI a recunoscut ca nu a reactionat la un avertisment din partea unui apropiat al atacatorului, care telefonase in 5 ianuarie pentru a informa despre comportamentul dezordonat al lui Cruz si despre amenintarile acestuia. Desi FBI fusese deja informat despre comentarii pe YouTube in care Cruz afirmase "Voi fi un tragator profesionist in scoli", nu a facut legatura intre cele doua avertismente, aminteste Reuters.

De asemenea sambata, Donald Trump a fost tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele criminalului, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc.

"Tuturor oamenilor politici care au primit donatii din partea NRA, sa va fie rusine!", a strigat Emma Gonzalez in cursul unei manifestatii impotriva armelor la Fort Lauderdale, dupa ce l-a criticat vehement pe Donald Trump ca a primit sprijin financiar din partea influentului grup in timpul campaniei electorale din 2016.

In urma protestelor ce au avut loc sambata, presedintele republican i-a atacat de asemenea pe democrati pentru esecul lor de a trece legislatia privind controlul armelor.

"De ce democratii nu au adoptat legislatia privind controlul armelor cand au avut si Camera & Senatul in timpul administratiei Obama. Pentru ca nu au vrut, iar acum doar vorbesc!", a postat Trump pe Twitter.