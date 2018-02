Dupa o cearta cu un sofer in trafic, pe o autostrada din San Diego, unul dintre conducatorii auto s-a intors in masina, in timp ce, celalalt a vrut sa se razbune.

Soferul a vrut sa loveasca masina celui cu care s-a certat, dar a reusit sa se rastoarne cu propriul autoturism, in mijlocul soselei, potrivit Digi24.

Totul a fost surprins de un alt participant la trafic si postat pe internet.