"Romania are astazi peste 43% din suprafata agricola a tarii in mainile unor cetateni straini. Noi suntem liberali, dar aceasta problema nerezolvata a Romaniei, pentru care este data mereu ca exemplu negativ la nivel european, tine de siguranta nationala. Pentru acest pamant, stramosii nostri au murit in razboaie. Noi nu facem altceva astazi decat sa dam aceste terenuri pentru nici o ciorba la Paris. Si daca nu vom interveni de indata cu corectarea legislatiei in aceasta directie, in care am avut nenumarate discutii cu cei de la Comisia Europeana, inseamna ca Romania va deveni in scurt timp o tara in care romanii vor fi transformati in capsunari la ei acasa. Este o chestiune de siguranta nationala. Primii pe liste nu sunt din interiorul Uniunii Europene, fiind chinezi, libanezi s.a.m.d. Daca azi mai avem o alternativa in a consuma produse romanesti, produse de ai nostri, de maine, in cinci, zece ani ani, ne putem trezi ca nu vom mai putea consuma produse la preturile de astazi, ci la preturile pe care vor dori ei", a spus, in conferinta de presa, la sediul PNL Bihor, Daniel Buda.

Daniel Buda indeamna cetatenii sa consume produse romanesti

In acest context, Daniel Buda a indemnat cetatenii tarii sa consume produse romanesti, pentru ca a intari economia tarii si a adresat mai multe apeluri publice catre premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii, Petre Daea.

El a solicitat, in primul rand, sa se aloce resursele financiare pentru finalizarea cadastrarii la nivel national.

"Avem 312,7 milioane de euro din bugetul Uniunii pentru a finaliza acest proces de cadastrare. Dupa cinci zile petrecute intre fermieri, aceasta problema este un factor limitativ in accesarea fondurilor europene", a spus Daniel Buda.

El a mai solicitat introducerea intre prioritatile Romaniei, in perioada presedintiei Consiliului UE, in 2019, a promovarii conceptului de ferma mica si mijlocie, precum si a conceptului productiei integrate, astfel incat fermele mici si mijlocii, foarte multe in agricultura din tara, sa fie sprijinite consistent de UE.

Eurodeputatul a mai solicitat premierului Dancila "sa dea drumul legislatiei care sa vizeze scutirea de impozit pe profit pentru cooperativele agricole si asociatiile din agricultura".

Un alt apel public l-a facut eurodeputatul catre ministrul Agriculturii, Petre Daea, "de a face tot ce este necesar sa plateasca subventiile agricole catre toti fermierii care s-au aflat in esantioanele de control, pentru ca ei nu au fost introdusi inca la plata".

Europarlamentarul are programate vineri mai multe intalniri cu mari fermieri din judet, o vizita la pescaria Cefa, dar si la Liceul agricol din Salonta.

Sursa: Agerpres.