Junta militara din Thailanda a depus o plangere si pe numele televiziunii locale la care tanarul si-a spus povestea.

Ismae Teh, activist pentru drepturile omului, a fost arestat de Comando-ul pentru Operatiuni de Securitate Interna din Thailanda si tinut captiv.

Barbatul sustine ca in acea perioada a fost torturat, lovit, electrocutat si batut cu bata de militarii care astfel, incercau sa il determine sa marturiseasca participarea la o operatiune rebela.

Ismae Teh a povestit public torturile prin care a trecut, iar tribunalul a hotarat ca armata trebuie sa ii plateasca daune morale in valoare de 8.700 de dolari.

"Ii tarasc pe Ismae Teh in instanta, folosind o lege privind defaimarea, pentru a-i face viata mizerabila si pentru a pune presiune asupra altor persoane sa nu vorbeasca public, in cazul in care au suferit abuzuri. In Tailanda, oamenii influenti se folosesc de legea defaimarii ca sa ii pedepseasca pe cei care li se opun. Pentru fiecare persoana curajoasta precum Ismae Teh, sunt probabil alte 10 care au fost torturate, dar care se tem sa vorbeasca despre asta”, a declarat Brad Adams, directorul Human Rights Watch Asia, potrivit stirileprotv.ro.