Saraf a fost fotografiat in timp ce urina pe un zid daramat, la marginea drumului, in orasul Jaipur, in contextul in care partidul din care face parte promoveaza in prezent o campanie pentru "India curata".

Acesta este principalul motiv pentru care imaginea a fost raspandita rapid in mediul online.

Ministrul Saraf a refuzat sa comenteze intamplarea, precizand ca "nu e o mare problema".