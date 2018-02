Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu, Marjory Stoneman Douglas High School din Parkland, cu o pusca semiautomata AR-15 si o mare cantitate de munitie, facand 17 morti.

Politia locala l-a arestat mai tarziu in localitatea invecinata Coral Springs.

Nascut in septembrie 1998, Nikolas Cruz a publicat pe retele sociale mesaje "foarte alarmante", a informat seriful comitatului Broward, Scott Israel, fara sa prezinte natura lor, insistand asupra necesitatii de a semnala acest tip de publicatii.

Fotografia ucigasului nu a fost facuta publica de autoritati, iar un cont de Instagram care ii era atribuit a fost inchis.

Ucigasul era cunoscut ca fiind un elev cu probleme

Cruz era cunoscut in liceu ca fiind un elev cu probleme, potrivit mai multor marturii adunate de media locale.

"A avut probleme cand a amenintat elevi anul trecut si cred ca i s-a spus sa paraseasca acest campus", a declarat pentru cotidianul Miami Herald Jim Gard, un profesor de matematica al carui elev a fost.

Potrivit profesorului, conducerea liceului a avertizat ca elevul sa nu fie acceptat in campus daca poata vreun rucsac, tocmai din cauza acestor amenintari.

Un elev, chestionat de postul local WSVN-7, a afirmat ca tanarul a fost un "copil cu probleme" care avea arme la el acasa si a spus ca le va utiliza. "Tragea cu pusca pentru ca ii dadea o senzatie de betie", a explicat el.



Potrivit altui elev, Nicholas Coke, Cruz era un "solitar" care a parasit institutia in urma cu cateva luni pentru a se muta in nordul statului dupa moartea mamei sale. De asemenea, a facut un curs de pregatire militara, potrivit unor surse din Pentagon care nu au oferit mai multe detalii.

Atacatorul a avut in trecut "multe probleme" de comportament la liceu, a adaugat el, povestind ca Nikolas Cruz a spart o fereastra cu lovituri de picior.

Un alt elev, intervievat la locul atacului armat de canalul local WJXT, a afirmat ca trecerea lui Nikolas Cruz la actiune era previzibila.

"Sincer sa fiu, multa lume spunea ca el va fi" cel care "va stropi cu sange liceul", a declarat elevul pe care canalul nu l-a identificat.

"La final, toata lumea a prezis acest lucru", a adaugat el, subliniind ca Nikolas Cruz cunostea bine locurile si procedurile de securitate in vigoare in liceu in cazul unor focuri de arma.

"Era la etajul al doilea, cunostea cum erau dispuse salile de clasa, stia unde vor fi elevii", a explicat el. "Era obisnuit cu exercitiile de aparare impotriva incendiilor, era pregatit", a mai spus elevul citat.