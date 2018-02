Barbatul se afla intr-o alta misiune cand un alt raid a lovit orasul. Cand a ajuns la fata locului, si-a dat seama ca era vorba despre casa lui si ca, de aceasta data, trebuia sa isi salveze propria familie.



"Ne aflam deja intr-o misiune de salvare in momentul cand a lovit un nou raid. M-am grabit sa vad si am descoperit ca este vorba de casa mea. Cand am ajuns, situatia era disperata. Tavanul se prabusise peste mama mea si nu l-am putut ridica. Ea era inca in viata, dar nu putea vorbi. Ma ruga din ochi sa o salvez”, a povestit salvatorul volunar, potrivit digi24.ro.



Sirianul a reusit sa isi salveze sora, cumnata, tatal si nepotul de doar cateva luni, insa pentru mama nu a mai putut face nimic.



Localitatea care se afla aproape de Damasc este controlata de rebelii care nu il mai vor la putere pe Assad. Regiunea se afla sub asediul trupelor guvernamentale de mai multe saptamani, iar numai in ultimele zile cel putin 250 de oameni au murit.