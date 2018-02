Bo Larsen a postat pe pagina de Facebook un clip video in care povesteste ca Tyler Stanley a furat din magazinul sau in timp ce incerca sa se angajeze.

"Numele meu este Tyler Stanley si am facut greseala vietii mele. As fi putut sa am un job minunat”, a spus suspectul, in direct, pe Facebook.

La o zi dupa ce Stanley a furat din magazin, proprietarul l-a confruntat, aratandu-i imaginile de pe camerele de supraveghere.

Hotul si-a recunoscut fapta, dar a spus ca nu-si mai aminteste incidentul, intrucat este bipolar, potrivit stirileprotv.ro.

Proprietarul magazinului a sters clipul.

Go to jail or apologize on Facebook Live? A smoke shop thief chooses the latter when offered the choice by the owner of Bohemian Lair in Cocoa Village. Story on @news6wkmg at 5:30 pic.twitter.com/Ukvu4wKevL