In urma plangerilor primite, Departamentul de Protectie a Copilului si Familiei ii acuza pe cei doi parinti de numarul mare de absente facute de fiul lor, elev in ciclul primar.

Autoritatile din Marea Britanie i-au contactat pe cei doi parinti, care au precizat ca isi doresc ca fiul lor sa invete la domiciliu.

Nici mama, nici tatal baiatului nu s-au prezentat la audieri, potrivit stirileprotv.ro.

In cazul in care vor fi gasiti vinovati, parintii risca o amenda de 1000 de euro si sa isi petreaca o luna in inchisoare.