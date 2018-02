Softul ar putea deveni obligatoriu pentru companiile de tehnologie, anunta ministrul britanic de Interne, Amber Rudd.

Programul a fost creat de ASI Data Science, pentru suma de 600.000 de lire sterline, alocata de guvern si isi propune sa demonstreze ca asteptarile ca extremismul sa fie restrictionat sunt reale si justificate.

Softul a fost testat mii de ore, pe continutul postat de ISIS in mediul online.

Rezultatele au aratat ca este capabil sa detecteze 94% din continutul postat de ISIS si are o acuratete de 99,995%. In cazul in care programul nu este sigur de un anumit continut, acesta va fi marcat si trimis catre specialistii care vor lua decizia daca are sau nu caracter jihadist.

"Este un exemplu foarte convingator al faptului ca poti avea informatiile necesare pentru a te asigura ca acest tip de material nu ajunge online de la bun inceput. Tehnologia exista. Exista softuri care fac exact ce ne dorim si noi. Pentru companiile mici, ar putea fi ideal. Daca va fi nevoie, vom face legile necesare. Dar raman convinsa ca cea mai buna cale pentru a schimba lucrurile si pentru a avea cele mai bune rezultate este sa avem un forum, asa cum avem acum (Forumul Global pentru Combaterea Terorismului pe Internet)”, a declarat ministrul britanic, potrivit stirileprotv.ro.

Companii mari precum Facebook si Google investesc, de asemenea, in rezolvarea aceste probleme.