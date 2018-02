Dadaca Mo Huanjing, in varsta de 35 de ani, pusese la cale o scena din care ea sa iasa erou, pentru a primi o recompensa ce ar fi putut sa o ajute sa isi acopere datoriile de 9.500 de dolari pe care le facuse la jocurile de noroc.

Femeia planuia sa provoace incendiul, apoi sa il stinga, sperand ca familia o va recompensa pentru aceasta fapta.

Focul a fost pus in living, unde se aflau carti, motiv pentru care incendiul a inceput sa se extinda repede, astfel ca dadaca a fost nevoita sa paraseasca locuinta, lasandu-i pe cei trei copii si pe mama lor acolo.

In momentul incidentului, tatal Lin Shengbin se afla intr-o calatorie de afaceri. El s-a aratat multumit de pedeapsa primita de dadaca.

"In sfarsit, diavolul a fost pedepsit prin lege. Am fost torturat zi si noapte, in ultimele 200 de zile. Astazi, iata ca s-a dat in sfarsit decizia", a laudat tatal decizia instantei, pe blogul sau, potrivit digi24.ro.

Bona si-a exprimat regretul pentru aceasta fapta, precizand ca "daca moartea mea ar face lucrurile sa fie ca la inceput, atunci sunt dispusa sa imi accept condamnarea".

Dadaca era angajata a familiei din 2016 si era dependenta de jocuri de noroc.

In urma cercetarilor, anchetatorii au descoperit ca femeia cautase anterior pe internet informatii in legatura cu modul in care poti provoca un incendiu, dar si cu pedepsele pe care le poate primi daca va fi prinsa.

Dadaca a furat din casa bunuri in valoare de 28.000 de dolari si mai imprumutase alti 18.000 de dolari.

Intrucat multi chinezi au angajate bone din mediul rural, cazul a fost intens mediatizat si a intrat in atentia publicului.