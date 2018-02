Politia Metropolitana a anuntat ca descoperirea a fost facuta in Tamisa, in timpul unor lucrari de extindere a aeroportului.

Decizia de a inchide aeroportul a fost luata dupa ce ofiterii genisti si Marina Regala au confirmat ca dispozitivul era activ, astfel ca a fost stabilit un perimetru de siguranta de 214 metri in jurul acestuia.

"La ora 22:00 a fost luata o decizie operationala, in colaborare cu Royal Navy pentru a pune in aplicare o zona de excludere de 214 de metri pentru a se asigura ca munitia poate fi manevrata in conditii de siguranta, limitand in acelasi timp orice risc pentru public”, a spus un purtator de cuvant al politiei londoneze, potrivit Libertatea.

Toate zborurile de luni au fost anulate si deviate catre alte aeroporturi.

Calatorii au fost sfatuiti sa nu mearga la aeroport si sa contacteze companiile aeriene cu care urmeaza sa calatoreasca pentru a afla solutiile gasite pentru ei.