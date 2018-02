Scenaristul David Simon este cel care a facut anuntul pe pagina sa oficiala de Twitter, spunand despre actor ca a fost "cel mai incantator om" si ca "amintirea lui este o binecuvantare".

Actorul a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, potrivit stirileprotv.ro.

Cathey a primit in 2015 un premiu Primetime Emmy pentru rolul Freddy Hayes din serialul "House of Cards".

Cel mai recent rol al actorului este cel din serialul "Outcast", produs de HBO.

"Suntem devastati de moartea prietenului nostru si colegului din House of Cards. Reg a fost cel mai amabil om, cel mai generos actor, un adevarat gentleman", a transmis Netflix.

"Reg E. Cathey nu a fost doar un actor splendid, ci si una dintre cele mai incantatoare fiinte umane cu care am impartasit zile lungi pe platourile de filmare. Amintirea ta e o binecuvantare”, a reactionat realizatorul serialului „The Wire”, dupa aflarea vestii.



We lost a masterful actor, a sonorous voice, a great colleague, and a kind friend. A more gregarious human being you could not find. A man whose presence was always a blessing and joy. I’m hard pressed to remember a moment of anger. A beautiful human being who will be missed pic.twitter.com/PiwDy0kVFC