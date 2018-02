"O scrisoare a fost trimisa astazi de presedintele POCOG, domnul Lee Hee-beom, sefului misiunii Comitetului national olimpic iranian, pentru a prezenta scuze in legatura cu neintelegerea privind distribuirea telefoanelor portabile catre sportivii iranieni", a explicat comitetul de organizare intr-un comunicat, potrivit Agerpres.

"Comitetul International Olimpic a confirmat ca sportivii iranieni au fost autorizati sa primeasca si sa pastreze telefoanele", a adaugat POCOG.

Acest "smartphone-gate" a debutat miercuri, dupa ce CIO a anuntat ca va oferi telefoane ultramoderne in valoare de 750 euro, produse de compania sud-coreeana Samsung, sponsorul competitiei, tuturor sportivilor participanti la Jocuri, cu exceptia celor din Coreea de Nord si Iran, tari catre care este interzisa livrarea produselor de lux, in baza unor sanctiuni internationale.

Sportivii iranieni au protestat impotriva acestei decizii, iar autoritatile din tara lor au amenintat, conform agentiei oficiale IRNA, cu "repercusiuni puternice asupra relatiilor comerciale dintre grupul Samsung si Republica islamica Iran", in absenta scuzelor din partea firmei Samsung.

Un responsabil al gigantului electronic l-a contactat ulterior pe ambasadorul iranian in Coreea de Sud pentru a-i prezenta scuze, insa in ciuda acestui gest, sportivii din Iran au refuzat vineri sa intre in posesia smartphone-urile olimpice.

In comunicatul sau de sambata, POCOG a asigurat ca firma Samsung "nu a fost implicata in procesul de luare a deciziei legate de distribuirea smartphone-urilor".