In momentul in care se imbarca la bordul Air Force One, o rafala puternica de vant i-a ridicat o parte din par liderului de la Casa Alba, dezvaluind o importanta calvitie de la ceafa si pana in crestet.

Secventa, care a fost postata de Ashley Feinberg, un jurnalist de la Huffington Post, a devenit virala.

In ultima perioada au survenit tot felul de comentarii si intrebari legate de podoaba capilara a presedintelui americam, insa medicul sau personal a asigurat ca Trump "are tot parul" si ca nu sufera de calvitie din cauza vreunui medicament, scrie jurnalul.ro.