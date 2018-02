Scrisoarea a fost trimisa dupa ce mai multi credinciosi s-au interesat de starea de sanatate a fostului Papa.

"Stimate dr. Franco, m-a impresionat mult faptul ca numerosi cititori ai ziarului Dumneavoastra doresc sa afle cum imi petrec aceasta ultima perioada a vietii mele”, si-a inceput fostul papa scrisoarea. ”In aceasta privinta pot doar sa va spun ca, in timp ce puterile trupesti scad pe zi ce trece, launtric sunt in pelerinaj spre Casa. Este un mare har pentru mine sa fiu inconjurat, in aceasta ultima bucata de drum uneori un pic obositoare, de o iubire si de o bunatate atat de mari cum nu mi-as fi putut inchipui. In acest sens, consider si intrebarea cititorilor Dumneavoastra ca pe o insotire pentru o bucata de drum”, incheie papa emerit Benedict al XVI-lea, potrivit libertatea.ro.

In varsta de 90 de ani, Benedict al XVI-lea a optat pentru o viaţă monahală, după ce s-a retras din scaunul pontifical, în februarie 2013. De atunci, el a trait intr-o mica manastite la Vatican, alaturi de 4 calugarite si de secretarul său personal Georg Gänswein.