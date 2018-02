Presupusul criminal in serie a facut prima victima pe 29 ianuarie, in fata unui magazin din nordul orasului, provocandu-i rani grave.

In jurul orei 3 dimineata, la cateva ore dupa primul incident, individul a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce impusca mortal un barbat in varsta de 51 de ani, care dormea pe strada, alaturi de alte persoane.

Alte doua persoane au cazut victime presupusului criminal in serie pe 2 februarie, una dintre ele nereusind sa scape cu viata, potrivit stirileprotv.ro.



Trei dintre cele patru victime erau oameni ai strazii, care dormeau in timp ce au fost impuscati de individ, anunta Politia, intr-o conferinta de presa.