UPDATE 13:17 - "Noi am devenit capabili sa facem demonstratia, in fata planetei, a statului nostru de putere militara de clasa mondiala", a declarat liderul de la Phenian, in discursul sustinut la prada militara de joi.

In ceea ce priveste o intalnire cu reprezentanti ai SUA in timpul Jocurilor Olimpice de Iarna, Phenianul a anuntat, prin intermediul unui inalt oficial al Ministerului de Externe, Cho Yong-sam: "Nu avem nici cea mai mica intentie de a ne intalni cu responsabili americani in timpul vizitei noastre in Sud”.

Potrivit informatiilor furnizate de un oficial sud-coreean, la parada au participa zeci de mii de persoane, potrivit stirilleprotv.ro.

Nu se stie inca daca parada organizata in piata Kim Il Sung a inclus si un discurs al dictatorului nord-coreean, asa cum se intampla la toate evenimentele nationale de amploare.

Peste 10.000 de militari s-au antrenat timp de cateva saptamani pentru aceasta parada, iar locuitorii au pregatit si ei momente speciale, in care au scandat sloganuri patriotice.

Oficialul sud-coreean a declarat ca nu se stie inca daca regimul de la Phenian a inclus in parada si afisarea armelor strategice.

Presa sud-coreeana a anuntat inca de luna trecuta ca regimul de la Phenian pregateste o fastuoasa parada militara inaintea deschiderii Jocurilor Olimpice din Coreea de Sud, in pofida relansarii relatiilor intercoreene in domeniului sportului.