Anthony se juca cu prietenul sau, Juan Umpierrez, in varsta de 12 ani, intr-un parc din oras, cand acesta din urma a cazut in apa inghetata.

"El era pe uscat, s-a dus pe gheata dupa ce celalalt copil a cazut", au declarat surse din interiorul anchetei, potrivit stirileprotv.ro.

Anthony a reusit sa isi salveze prietenul, dar a cazut in apa inghetata si nu a mai putut iesi.

Trei politisti si trei pompieri au mers sa il salveze pe baietelul de 11 ani. Cand a fost scos din apa de salvatori, baiatul nu mai respira, iar medicii s-au vazut nevoiti sa declare decesul.

"Salvatorii au intrat in apa pana la piept. Au fost nevoiti sa sparga gheata cu mainile, la propriu, astfel incat sa ajunga in zona in care stiau ca s-ar fi aflat copilul", a declarat George Healy, seful adjunct al Departamentului de Pompieri din New York.