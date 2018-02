”Felicitari pentru Elon Musk si SpaceX pentru succesul lansarii #FalconHeavy. Aceasta realizare, impreuna cu partenerii internationali si comerciali NASA, continua sa arate ingeniozitatea americana la superlativ” a scris Donald Trump pe Twitter, potrivit stirileprotv.ro.

Mesajul presedintelui american nu a ramas fara raspuns, intrucat Elon Musk a tinut sa ii multumeasca, printr-un comentariu la postare: "Iti multumesc din partea SpaceX. Ne asteapta un viitor palpitant".

Cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, produsa de SpaceX, s-a inaltat marti in spatiu de pe aceeasi rampa de lansare din Florida de unde au inceput misiunile spre Luna, evenimentul reprezentand un pas important pentru compania privata de rachete detinuta de antreprenorul miliardar Elon Musk, relateaza Reuters.



Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK