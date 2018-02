"Nu sunt pierderi. Cladirea a suferit pagube importante. Condamnam cu tarie inca un atac terorist impotriva misiunii diplomatice a Rusiei din Damasc, care a devenit o veriga in lantul crimelor comise de teroristi impotriva populatiei civile a capitalei siriene in ultimele zile. Facem apel catre partenerii internationali si regionali sa analizeze in mod impartial ceea ce se intampla si sa ofere o evaluare corecta privind actiunile celor care comit atacuri teroriste indreptate impotriva misiunilor diplomatice, a cladirilor religioase si a misiunilor umanitare", anunta un comunicat de presa al Ministerului de Externe rus, potrivit libertatea.ro.

Cladirea a fost bombardata in jurul orei locale 16:00. O mina de 120 mm a explodat in cladire.

In urma cu cateva zile, Rusia a anuntat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, locul in care a fost doborat un avion rusesc.