Unul dintre sponsori, gigantul sud-coreean Samsung Electronics, a donat 4.000 de exemplare Galaxy Note 8, care sa fie distribuite in mod gratuit sportivilor si responsabililor Comitetului International Olimpic.

Sportivii nord-coreeni si iranieni nu vor avea dreptul la cadouri de acest fel, potrivit digi24.ro.

Coreea de Nord are 22 de sportivi la Olimpiada de iarna, zece dintre ei vor lupta in numele Phenianului, in timp ce restul 12 vor face echipa comuna cu Coreea de Sud la hochei pe gheata feminin.