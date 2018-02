Nigel si-a petrecut viata intr-o falsa colonie formata din pasari din beton, amenajata de membrii organizatiilor pentru protectia mediului in scopul atragerii faunei aviare.

Pasarea antisociala s-a atasat de una dintre pasarile din beton amplasate pe Insula Mana din largul coastei Wellington. Nigel a fost vazut cuibarindu-se alaturi de statuie si chiar incercand sa se imperecheze cu aceasta.

"Nigel a ales sa traiasca pe Mana si stim ca a fost fericit pentru ca el a fost liber sa plece in orice moment si totusi nu a facut-o. A fost un comportament straniu din partea unei gaste, insa toate grupurile au elementele lor particulare", a declarat Chris Bell, membru al serviciilor pentru protectia mediului inconjurator.

Bell, care a gasit corpul pasarii alaturi de partenera sa din beton la sfarsitul lunii ianuarie, este de parere ca exemplarul din specia Morus serrator ar fi decedat din cauza varstei inaintate, insa acest lucru urmeaza sa fie stabilit cu certitudine in urma autopsiei, scrie Agerpres.

Gasca marina a decedat intr-un moment in care colonia de pasari false a inceput sa produca rezultatele asteptate. Trei exemplare au vizitat insula in decembrie.

Aceste pasari nu sunt in pericol de disparitie, insa au nevoie de locuri de cuibarit care sa nu fie expuse speciilor daunatoare invazive, precum sobolanii sau herminele, a explicat Bell.

"Gastele sunt pasari foarte sociabile si isi aleg habitatul in functie de acest criteriu. Momelile sunt o modalitate de a le spune celor care se afla in trecere ca acest loc este sigur, lipsit de pradatori, un loc in care se poate trai bine", a adaugat Bell.