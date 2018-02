Racheta fara echipaj uman, dar avand la bord o masina electrica Tesla Roadster de pe linia de asamblare a companiei de autovehicule electrice a lui Musk s-a inaltat de pe platforma de lansare intr-un nor de aburi si gaze rezultate in urma arderii combustibilului, la ora locala 15.45 (20.45 GMT).

Lansarea de la Centrul spatial Kennedy din Cape Canaveral a fost insotita de uralele a angajatilor SpaceX aflati in sediul companiei din Hawthorne, California, care au urmarit evenimentul transmis in direct. De asemenea, cel putin 2.000 de spectatori stransi pe un teren din apropierea Cocoa Beach, aflata la 8 kilometri de centrul spatial, au aplaudat lansarea.

La trei minute de la lansare, propulsoarele Falcon Heavy s-au separat de racheta principala in cadrul unuia dintre momentele cruciale ale misiunii Falcon Heavy. Propulsoarele reutilizabile dezvoltate de compania privata pentru ca zborurile spatiale sa fie mai accesibile s-au intors pe Pamant, aterizand simultan pe rampele de la baza aeriana Cape Canaveral, la circa opt minute dupa lansare.

Treapta propulsoare centrala, despre care SpaceX a preconizat ca are putine sanse sa fie salvata, a ajuns in Oceanul Atlantic cu o viteza de circa 483 kilometri pe ora, improscand apa pe puntea barjei-drona amplasate in vederea acestei aterizari, a informat Musk in cadrul unei conferinte de presa organizata dupa eveniment.



''Mi-am imaginat o explozie gigantica pe rampa, cu rotile sarind pe drum si logo-ul aterizand undeva cu zgomot. Dar, din fericire, nu s-a intamplat asa ceva'', a spus el. ''Lucrurile nebunesti devin realitate'', a adaugat antreprenorul.

Musk declarase in luna decembrie intr-un mesaj publicat pe Twitter ca doua dintre propulsoare se vor intoarce la baza ''facand acrobatii sincron'', iar al treilea va ateriza pe o barja situata in Oceanul Atlantic.

Falcon Heavy a fost inaltata din acelasi loc utilizat de NASA pentru lansarea uriaselor rachete Saturn 5 utilizate in cadrul misiunilor Apollo catre Luna, in urma cu peste 40 de ani, noteaza sursa citata. SpaceX a anuntat ca in urmatorii ani intentioneaza sa trimita misiuni pe Marte.

Lansarea incununata de succes a reprezentat un pas important pentru compania privata Space Exploration Technologies, care ar putea obtine un nou avantaj in competitia cu putinii rivali care concureaza pentru contracte rentabile cu NASA, companii producatoare de sateliti si armata Statelor Unite.

Musk: ''Cursele spatiale sunt interesante''

Falcon Heavy este proiectata sa amplaseze pe orbita joasa standard a Pamantului, la un cost de 90 de milioane de dolari pe lansare, o incarcatura de pana la 70 de tone, de doua ori mai mult decat capacitatea de ridicare a celei mai mari rachete existente in flota spatiala americana - Delta 4 Heavy, a rivalei United Launch Alliance (ULA), un parteneriat intre Lockheed Martin Corp si Boeing Co - la un cost cu circa un sfert mai mic.

Zborul demonstrativ a facut ca Falcon Heavy sa intre in istoria misiunilor spatiale fiind cea mai puternica racheta operationala din lume, cu o capacitate de incarcare mai mare decat a oricarui vehicul spatial care a zburat dupa Saturn 5 a NASA, retrasa in 1973, sau dupa Energia, din epoca sovietica, a carei ultima misiune s-a incheiat in 1988, scrie Agerpres.

In timpul inaltarii Falcon Heavy, au putut fi urmarite imagini transmise in direct din masina Telsa Roadster, atasata de o portiune a rachetei, avand in scaunul soferului un manechin imbracat in costum de astronaut.





Compania a declarat ca Falcon Heavy isi va inscrie incarcatura - bolidul Tesla Roadster - pe o traiectorie eliptica ce se va afla la un moment la aceeasi distanta fata de Soare ca si Marte.

Musk a glumit spunand ca masina ''ar putea fi descoperita de o viitoare rasa extraterestra''. De asemenea, el a adaugat ca vestimentatia purtata de manechin este un costum spatial veritabil.

SpaceX: Abia peste cateva zile se va sti sigur daca masina a ajuns pe traiectoria stabilita

Bolidul, care transporta o placa pe care sunt inscriptionate numele a peste 6.000 de angajati ai companiei, ar putea calatori in spatiul indepartat miliarde de ani, dupa cum a declarat Musk.

SpaceX anuntase anterior ca intentioneaza sa utilizeze Falcon Heavy pentru doua zboruri turistice contra cost in jurul Lunii. Insa, antreprenorul a declarat luni ca este mai inclinat sa rezerve acea misiune pentru un sistem de lansare si mai puternic realizat de SpaceX, Big Falcon Rocket (BFR) - racheta a carei constructie decurge mai rapid decat era asteptat, dupa spusele lui Musk.