Una din cladirile cele mai afectate este hotelul Tongshuai (Marshall) care s-a prabusit, in timp ce Spitalul national din Hualien (estul insulei) a ramas inclinat partial dupa cutremur, potrivit datelor Centrului de Gestionare a Urgentelor.

La Hualien - localitatea cea mai afectata - strazile, bulevardele si in general infrastructura au fost grav avariate cu gropi deschise in caldaram, miros de gaz in aer si trafic suspendat pe autostrada Su Hua si pe podul Hualien, potrivit sursei.

In alte locuri ale insulei, mai ales in districtul Yilan si in New Taipei, o mare parte dintre cladiri au fost afectate, fara sa existe informatii despre persoanele prinse in interior.

Cutremurul s-a produs la 23:50 ora locala (15:50 GMT) si a avut epicentru 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul geologic american (USGS).

Potrivit USGS, inainte de cutremurul de azi s-au inregistrat 94 de seisme de mai mica intensitate in cursul zilei de sambata, iar duminica s-a produs un alt cutremur in apropiere cu o magnitudine de 5,8 grade pe Richter.