"Avand in vedere natura si anvergura intaririi fortelor SUA, aceasta vizeaza lansarea unui atac preventiv impotriva Coreei de Nord. Oficiali americani, inclusiv ministrul Apararii si directorul CIA au evocat in mod repetat amenintarea nucleara si balistica nord-coreeana pentru a-si justifica argumentul unei optiuni militare, iar administratia de la Washington ia in considerare noul concept de "bloody nose", un atac militar preventiv limitat impotriva Coreei de Nord", a explicat diplomatul nord-coreean, Ju Yong chol, in cadrul Conferintei pentru dezarmare, desfasurate la Geneva, potrivit stirileprotv.ro.

In cadrul aceleiasi conferinte, ambasadorul american pentru dezarmare, Robert Wood, a precizat ca regimul nord-coreean ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul SUA cu o racheta balistica.

In acelasi timp, Donald Trump a fost atentionat de un grup de senatori democrati, ca un ordin de lansare a unui atac impotriva Coreei de Nord nu ar avea baze legale daca nu este autorizat de Congres.