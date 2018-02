Comisia Electorala Centrala i-a aprobat candidatura.

Presedintele Rusiei a anuntat inca din decembrie ca se va in scrie in cursa pentru alegerile prezidentiale, in calitate de candidat independent.

Cu toate acestea, Putin a precizat ca se va bucura de sprijinul mai multor partide politice, potrivit libertatea.ro.

Liderul de la Kremlin este de parere ca opozitia nu are un candidat puternic, care ar putea sa ii puna probleme la alegerile prezidentiale din martie.

Daca va castiga alegerile din 18 martie, Putin va fi din nou presedinte, pana in 2024.

Sondajele de opinie arata ca Putin va castiga cu usurinta alegerile, intrucat principalul lider de opozitie, Alexei Navalny, nu are voie sa candideze, fiind acuzat de delapidare.

Vladimir Putin este la putere in Rusia din 2000, fie ca presedinte, fie ca premier.