Legea care permite utilizarea marijuanei in scopuri medicale a intrat in vigoare in Germania, in martie 2017, potrivit digi24.ro.

Sindicatul politistilor din Germania este de parere ca interdictia consumului de cannabis in scop recreational nu s-a dovedit a fi eficienta sau inteligenta, astfel ca propune ca oamenii sa fie educati pentru a consuma responsabil marijuana.

De cealalta parte se afla Ministerul Sanatatii din Germania, care atrage atentia asupra impactului negativ pe care l-ar putea avea legalizarea marijuanei.