La aterizarea pe aeroportul din Palm Beach, Florida, Donald Trump a fost cel care a coborat primul din avion, oprindu-se apoi sa o astepte si pe Prima Doamna pentru a se indrepta impreuna spre masina si pentru a face fotografii.

Insa, Melania l-a ajuns din urma si a trecut ca un fulger pe langa el, fara a se opri pentru fotografii sau pentru a-i saluta pe cei prezenti la aeroport, noteaza stirileprotv.ro.

Presedintele american a stat putin pe loc sa salute, mergand apoi singur spre masina.

Nu este primul gest de acest gen. In luna mai a anului 2017, tot pe aeroport, la sosirea in Italia, Prima Doamna a evitat discret o strangere de mana din partea presedintelui Donald Trump. La coborarea din avionul Air Force One, liderul american a incercat sa-si ia sotia de mana, insa Melania a evitat discret gestul, sub pretextul ca isi da la o parte o suvita de par de pe fata.