"De la prima lectura, caracterul belicos si antirus al acestui document sare in ochi", a reactionat Ministerul Afacerilor Externe rus intr-un comunicat de presa, declarandu-se "profund deceptionat". "Evident, va trebui sa luam in calcul abordarile Washingtonului si sa luam masurile necesare pentru a ne asigura securitatea", se mai mentioneaza in comunicatul citat.

SUA si-au anuntat vineri intentia de a se dota cu arme nucleare cu putere scazuta ca raspuns in principal la reinarmarea Rusiei. Acest anunt i-a facut pe experti sa se teama de o relansare a proliferarii nucleare si de cresterea riscului unui conflict nuclear.

"Speram ca Washingtonul este constient de nivelul de pericol ridicat pe care il reprezinta aceste directive din punctul de vedere al planificarii militare practice", potrivit comunicatului MAE rus.

Moscova: Documentul american, "plin pana la refuz cu tot soiul de clisee antirusesti"

Potrivit Moscovei, documentul american este "plin pana la refuz cu tot soiul de clisee antirusesti, incepand cu acuzatia abracadabranta de 'comportament agresiv' si de toate 'ingerintele' cu putinta si terminand cu acuzatiile la fel de nefondate de 'incalcari' a tot soiul de acorduri privind controlul armamentelor".a adaugat diplomatia rusa. Rusia "isi respecta cu strictete obligatiile in virtutea tuturor acordurilor internationale" si este gata sa coopereze cu SUA in favoarea unei "relatii stabile" si a "mentinerii stabilitatii strategice", se mai mentioneaza in comunicatul MAE rus.

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat la finalul lui 2016 consolidarea capacitatilor nucleare ale Rusiei, precum si modernizarea armamentului, ca raspuns la intarirea prezentei militare a NATO la frontierele sale, perceputa drept o amenintare. Data publicitatii in 2014, doctrina militara a Rusiei, ale carei cheltuieli militare nu s-au modificat, dar sunt inferioare celor ale americanilor, nu face referire la posibilitatea unui "atac preventiv" cu folosirea ogivelor nucleare.

Moscova isi rezerva dreptul de a-si folosi arsenalul doar in caz de agresiune

Moscova isi rezerva dreptul de a-si folosi arsenalul doar in caz de agresiune impotriva ei sau a aliatilor sai sau in caz de "amenintare la adresa existentei insesi a statului". AFP aminteste ca Rusia a acuzat in mai multe randuri NATO si SUA ca sunt antrenate intr-o cursa frenetica a inarmarii si ca distrug "echilibrul militar" in vigoare in Europa dupa dezmembrarea URSS.

Pe de alta parte, seful comisiei pentru afaceri internationale din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus - n.r.), Leonid Slutki, a declarat ca Rusia considera ca noua doctrina nucleara a SUA poate provoca o cursa a inarmarii la nivel mondial, deoarece reprezinta o incalcare a principiilor descurajarii strategice. "Acum, si alte tari pot incepe sa introduca modificari in doctrinele lor. Noua doctrina nucleara a SUA este un produs al imperialistilor americani", a acuzat Slutki, citat de agentia EFE.

Oficialitatea rusa a subliniat ca documentul elaborat de Departamentul de Stat, Pentagon si de Ministerul Energiei din SUA "este extrem de periculos din punct de vedere al incalcarii principiilor descurajarii nucleare". Slutki a calificat drept provocatoare si menita doar sa duca la confruntare afirmatia ca doctrina va intari pozitiile diplomatilor americani atunci cand acestia trebuie sa promoveze interesele Casei Albe.

Seful comisiei de aparare din Duma de Stat, Vladimir Samanov, a calificat la randul sau drept santaj planurile de a dezvolta o noua racheta de croaziera. In opinia sa, doctrina este parte a politicii agresive a SUA de a fi singurele detinatoare ale hegemoniei mondiale, lucru pe care Rusia si China nu sunt dispuse sa-l accepte, scrie Agerpres.

In fine, vicepresedintele comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus - n.r.), Frant Klintevici, a apreciat ca doctrina SUA deschide calea repetarii bombardamentelor nucleare precum cele comise de SUA impotriva oraselor nipone Hiroshima si Nagasaki.