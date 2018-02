"Gratie lui Dumnezeu, am nascut tripleti si cu totii am putut sa reactionam fata de decizia lui Trump", a declarat vineri pentru AFP mama copiilor, Islam al-Sukili, in varsta de 25 de ani, care locuieste in Khan Yunis.

Ierusalim si Palestina, doi baieti, si Capitala, o fetita, s-au nascut in urma cu doua luni, la doua saptamani dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat pe 6 decembrie ca Statele Unite vor recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.

Aceasta initiativa unilaterala, ce marcheaza o ruptura in raport cu deceniile de diplomatie americana si de consens international, a starnit furia palestinienilor, care revendica Ierusalimul de Est, anexat de Israel, drept capitala a unui viitor stat palestinian. Israelul a proclamat ca intregul Ierusalim reprezinta capitala sa "indivizibila".

Comunitatea internationala considera ilegala anexarea Ierusalimului de Est si a estimat ca statutul final al Orasului Sfant, una dintre cele mai spinoase chestiuni ale conflictului israeliano-arab, trebuie sa fie reglementat prin negocieri, scrie Agerpres.



"Decizia lui Trump nu are nicio valoare, Ierusalimul este capitala noastra eterna", a declarat tatal tripletilor palestinieni, Nidal Sukili, in varsta de 30 de ani.

Insa dincolo de aspiratiile nationale, tinerii parinti au preocupari cat se poate de telurice, deoarece traiesc intr-un teritoriu grav afectat de razboaie, saracie si blocada israeliano-egipteana.



"Problemele noastre sunt scutecele si laptele", se plange tanara mama, al carei sot nu are un loc de munca.