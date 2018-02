Petruta-Cristina Bosoanca, in varsta de 25 de ani, a fost arestata in decembrie 2016 si eliberata luni, 29 ianuarie. dupa ce judecatorii au constatat ca nu exista dovezi impotriva ei. Tanara, alaturi de alti doi cetateni romani, Adrian Iordan si Anisoara Lautaru, a fost acuzata ca a incercat sa aduca ilegal o tanara romanca in Marea Britanie pentru prostitutie, scrie News.ro.

Reclamatia a fost facuta de catre o tanara care a declarat ca a fost victima unui trafic de carne vie si ca a fost fortata sa se prostitueze de catre cei trei cetateni romani. In plus, aceasta a declarat si ca a ramas insarcinata dupa ce a fost violata in Marea Britanie.

Mai tarziu s-a aflat ca femeia era deja insarcinata in momentul in care a intrat in Regatul Unit in 2016, atunci cand a fost examinata medical, la trei zile dupa arestarea lui Bosoanca.

Judecatorul a spus ca avocatul apararii a cerut dovezile medicale privind sarcina acuzatoarei inca din august 2017 si ca i s-a spus ca nu exista asemenea dovezi. Faptul ca aceste rapoarte medicale nu au fost facute publice, a spus judecatorul, „este una dintre cele mai grave greseli care s-au facut in acest caz si este nevoie de explicatii suplimentare”.

Mesaje de pe Facebook arata, de asemenea, ca reclamanta a discutat despre sarcina sa si identitatea tatalui cu prietenii ei. Politia stia de materiale relevante de pe retelele sociale inca din ianuarie 2017, dar acestea au fost facute publice abia in luna decembrie a aceluiasi an.

A stat 13 luni in inchisoare, desi era nevinovata

Avocatii apararii au declarat ca ar fi durat patru zile pentru a gasi dovezi clare care ar fi putut pune sub semnul intrebarii cazul acuzarii.

Petruta-Cristina a spus ca a fost „foarte greu” sa nasca acum cinci luni, atunci cand a venit pe lume baiatul ei, Cristian.

„Nu era nimeni cu mine”, a spus ea. „In lunile in care trebuia sa fiu fericita, eram fericita dar nefericita in acelasi timp”, a adaugat ea.

Bosoanca a spus ca a insistat in repetate randuri ca nu este vinovata si ca „vrea sa arate acest lucru”: „Stiam ca sunt nevinovata, la inceput am cerut telefonul, am cerut sa fie aratate pozele, clipurile video de la camerele de supraveghere, am cerut toate lucrurile acestea, dar nu le-a pasat”, a adaugat ea.

In urma ultimelor dezvaluiri, un purtator de cuvant al Serviciului de Procurori ai Casei Regale a declarat: „Suntem ingrijorati de deznodamantul acestui caz si de comentariile judecatorului. Este clar ca au fost greseli majore in acest caz si va fi analizat de catre avocatii Serviciului de urgenta”.